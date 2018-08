Terrore nel negozio, titolare minacciato con un coltello da un rapinatore

Un 37enne è stato arrestato per tentata rapina in un negozio dai Carabinieri della Tenenza di Cercola. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, ha fatto irruzione in un esercizio commerciale di casalinghi di Pollena Trocchia, minacciando con un coltello il proprietario, un cittadino cinese di 36 anni.

Il malvivente voleva portargli via il telefonino. L'arrestato è stato portato a Poggioreale.