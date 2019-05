Rapina in negozio cinese: dipendente reagisce e viene ferito

Attimi di terrore in un ipermercato gestito da cittadini cinesi lungo via Galileo Ferraris. Nel pomeriggio alcuni banditi hanno tentato un colpo all'interno dell'esercizio commerciale armati di coltello. A sventarlo è stato un dipendente, un 22enne cingalese, che ha fermato i rapinatori procurandosi però una ferita alla mano. La sua opposizione ha messo in fuga i malviventi sulle cui tracce ci sono adesso le forze dell'ordine.

I rapinatori avevano provato a portare via l'incasso ma non ci sono riusciti per la reazione del giovane dipendente. Il 22enne è stato portato all'ospedale Loreto Mare dove gli è stata suturata la ferita alla mano. I medici ritengono che la ferita si rimarginerà tra dieci giorni. Le telecamere di sorveglianza del locale commerciale, invece, potranno essere utili all'identificazione dei malfattori.