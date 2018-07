Rapina a mano armata nel negozio: paura per i clienti

I carabinieri hanno fermato un 40enne e un 23enne ritenuti responsabili, secondo le risultanze investigative dell’Arma, di rapina aggravata. in concorso, perpetrata a Cardito il 5 febbraio scorso.

Armati di pistola (con un altro complice non ancora identificato), avevano fatto irruzione in un deposito di materiali in via Villaggio impossessandosi di una vettura e dei portafogli di quattro clienti.

I due malviventi sono stati condotti in carcere.