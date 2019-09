Accoltellato per rubargli il motorino: 33enne in ospedale

Poteva finire molto peggio una rapina per un 33enne accoltellato oggi pomeriggio lungo corso Umberto. Un uomo si è avvicinato è ha provato a rapinarlo dello scooter armato di un coltello. Non è ancora chiara la dinamica dei fatti, ma l'uomo ha opposto resistenza venendo colpito con dei fendenti dal rapinatore.

Le coltellate

I colpi sono stati sferrati prima alla gamba sinistra della vittima per poi continuare anche sull'altra gamba e nella zona cervicale oltre che alla mano che ha utilizzato per provare a bloccare l'aggressore. Il 33enne è stato portato in ospedale al Loreto Mare in codice giallo dove è stato medicato e le sue ferite ritenute guaribili in 15 giorni. Non è in pericolo di vita. Indagini sono in corso per capire l'identità dell'autore della rapina. La notizia è stata diffusa dal gruppo “Insieme facciamo tutto”.