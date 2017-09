Rapina al Money Transfer: bottino da 34mila euro

Rapina a un Money Transfer ieri pomeriggio in via Salvator Rosa. Ad entrare in azione, quattro persone armate e con il volto coperto da caschi.

Il blitz è scattato poco prima delle 17,30: i banditi hanno portato via circa 34mila euro in contanti. Sul luogo della rapina sono intervenute le volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli. Indagini in corso.