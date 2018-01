Vestiti di nero e con la maschera di Scream: rapina con ostaggi a Poggiomarino

Sono entrati in azione sabato pomeriggio. In tre, vestiti con tute nere e col volto travisato dalla maschera resa nota dai film “Scream”, si sono introdotti in un'azienda di via Longolo a Poggiomarino e hanno portato a termine una rapina tenendo in ostaggio i dipendenti.

La banda – come riporta Il Fatto Vesuviano – si è fatta consegnare i contanti in cassa, una cifra non ancora quantificata.

Sono stati gli stessi dipendenti dell'attività, trattenuti per quasi mezz'ora dai malviventi, a dare l'allarme ai carabinieri a “colpo” ultimato. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza.