Rapine a mano armata nel Nord, fermata banda di 'trasfertisti' campani

Una banda composta da 7 persone - pluripregiudicate - è stata bloccata in Campania nell'ambito di un'indagine condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Pordenone e finalizzata poi unitamente alle squadre mobili di Venezia, Napoli e Varese. I sette stavano - secondo la ricostruzione - pianificando una trasferta nel Nord Italia per una rapina a mano armata e sarebbero a vario titolo indagati per un furto in abitazione commesso a fine agosto a Pordenone. In quell'occasione furono prelevati quadri per un valore di 300mila euro.

A uno dei sette sarebbe poi riconducibile la rapina perpetrata ai danni di un compro oro di Venezia Mestre: in quell'occasione il rapinatore si presentò all'interno con armi da fuoco. Dalle indagini è emerso poi che il gruppo stava preparando una trasferta per una rapina a mano armata da commettere nel Nord Italia. Il capo della banda è stato arrestato a Napoli, indagati in stato di libertà gli altri sei.