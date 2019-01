Terrore fuori scuola: mamma vittima di una rapina a mano armata

Paura stamane alla scuola Cavour, dove alle 8.30 due ragazzi su di un motorino ed armati hanno portato a termine una rapina ai danni di una mamma.

A denunciare il fatto è stato Gennaro Acampora, consigliere della Terza Municipalità. "La rapina è un doppio gesto di inciviltà in primis per il gesto in sé di paura e poi perché effettuarla fuori ad una scuola è doppiamente mortificante per tutti noi - ha sottolineato Acampora - Non bisogna avere paura di denunciare, andrò con la vittima dai carabinieri".

"Qualche giorno fa denunciai il problema, in zona, di furti e danneggiamenti. Con ancora più forza bisogna chiedere la presenza delle forze dell'ordine, serve dare più sicurezza alla cittadinanza". Si tratta, prosegue il consigliere, di "una piaga sociale che non nasce oggi ma che si propaga col tempo", contro la quale è necessaria una "battaglia di civiltà".