Due madri rapinate davanti alla scuola dei figli: "Ci hanno puntato la pistola contro"

Ieri mattina una ennesima rapina a Giugliano, questa volta vittime dei malviventi due madri che sono state minacciate con le pistole puntate alla testa e poi derubate dei loro averi, davanti alla scuola dei propri figli.

L’orribile episodio è accaduto fuori la scuola primaria Ippolito Nievo, intorno alle 13:30, orario di punta. La segnalazione è arrivata da una madre che ha purtroppo assistito alla scena inerme per la paura, i genitori spesso si lamentano della mancata sicurezza fuori scuola, non ci sono vigili e non ci sono controlli.