Un 18enne è stato arrestato ieri al Corso Umberto, mentre strattonava una ragazzina per impossessarsi di un Iphone 7 plus per poi darsi alla fuga.

La ragazza è caduta, si è ferita ed è stata medicata in ospedale. Gli agenti le hanno restituito il cellulare. Indagini in corso per stabilire se il cittadino rumeno abbia realizzato altre rapine in zona nell'ultimo periodo.