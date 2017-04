Minaccia alle spalle un 21enne con un ferro arricciacapelli, poi gli ruba l'iPhone

La segnalazione, giunta nella notte al 113, ha consentito alla sala operativa della Questura di diramare una nota di rintraccio di un uomo responsabile di una rapina in Via Sedile di Porto.

La descrizione dei dati somatici, nonché l’abbigliamento indossato dal malvivente, ha permesso agli agenti della sezione “Volante” dell’Ufficio Prevenzione Generale di fermare, in Via Duomo angolo Via dei Giubbonari, un pregiudicato 45enne di Grumo Nevano.

I poliziotti hanno accertato che un 21enne, in compagnia di un amico, stava camminando quando è stata raggiunto alle spalle da un malvivente. Quest'ultimo, puntandogli qualcosa alla schiena - si è poi scoperto un ferro arricciacapelli - gli ha rubato l'iPhone.

Il telefono è stato restituito alla vittima, il 45enne è stato arrestato e portato nel carcere di Poggioreale.