Rapinato e picchiato a casa sua, paura per un commerciante di Poggiomarino

Un commerciante di Poggiomarino è stato picchiato in casa e derubato dei contanti che aveva nell'abitazione. I fatti sono riportati dal Fatto Vesuviano e sono avvenuti nel rione dei Cangianielli della cittadina in provincia di Napoli. La banda è fuggita subito dopo il raid. Le condizioni dell'uomo, soccorso dal 118 dopo la rapina, non destano preoccupazioni.



Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della locale stazione, con il nucleo investigativo di Torre Annunziata.