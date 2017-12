Scappa sul tetto per provare a sfuggire all'arresto: in manette 30enne

Il 2 ottobre scorso seguì insieme a un complice un imprenditore di Capodimonte che nella pausa pranzo stava percorrendo via Nicolardi, accompagnato in auto dalla figlia, per raggiungere la banca e versare gli incassi della sua attività: 90mila euro circa, tra assegni e denaro contante.



I 2 malviventi lo seguirono in scooter dal momento della sua uscita dall’attività commerciale e poi, approfittando del traffico, lo affiancarono fingendo un controllo di Polizia. Il malcapitato aveva sospettato che ci fosse qualcosa di storto e mostrò diffidenza, quindi i rapinatori gli puntarono una pistola contro e gli portarono via il borsello contenente l’incasso.



La vittima andò subito a denunciare l’accaduto ai Carabinieri di Capodimonte, i quali hanno svolto le indagini che hanno portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 30enne del quartiere Avvocata, che ha tentato fino all’ultimo momento di sfuggire all’arresto: nel momento in cui i Carabinieri hanno bussato a casa sua per dare esecuzione alla misura, ha provato a fuggire per i tetti, ma è stato rincorso, bloccato, arrestato e condotto a Poggioreale.



Nel corso della perquisizione domiciliare, inoltre, i militari hanno sequestrato 5.200 euro in contante ritenuti verosimilmente provento illecito e l’abbigliamento indossato durante la rapina. Indagini in corso sul suo complice.