Rapina a mano armata, colpito Giuseppe Vesi: "Sono stanco di questa Napoli violenta"

Aveva lasciato da pochi minuti la sede di Pizza Gourmet di via Caracciolo per dirigersi in banca con gli incassi della giornata. Pochi attimi ed ecco una pistola alla schiena del pizzaiolo, protagonista di una delle puntate de i migliori ristoranti di Alessandro Borghese su Sky.

"Sono stanco di questa Napoli violenta - commenta amareggiato Giuseppe Vesi di Pizza Gourmet - sono decenni che io e i miei fratelli investiamo su questo territorio, ma le istituzioni non ci garantiscono serenità. Il Sindaco e le forze dell'ordine devono garantire più controllo. Una rapina in pieno centro di giorno è veramente assurdo". Vesi ha denunciato il furto oggi alle forze dell'ordine. La rapina è accaduta alle 9.30 di stamattina in via Tommaso Campanella. Dopo il furto si è recato alla propria sede di Pizza Gourmet in via Caracciolo, sconvolto per svolgere denuncia.