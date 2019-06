Rapina in gioielleria: indagini sul "buco" aperto dalla banda

Sono ancora in corso i rielievi della scientifica per capire da dove sono arrivati i ladri che questa mattina hanno fatto irruzione in una gioielleria di Napoli. Nel negozio, tra via Santa Caterina e piazza dei Martiri, è al lavoro la sezione scientifica della polizia. La banda è arrivata dal sottosuolo, con la classica tecnica del "buco". Animi tesi all'esterno della gioielleria soprattutto a causa della disavventura vissuta dal titolare, tenuto in ostaggio dai malfattori durante il colpo.