Capri, turisti truffano una gioielleria: colpo da 125mila euro

Una coppia di turisti inglesi ha truffato una nota gioielleria di Capri, utilizzando una carta di credito clonata intestata ad una persona inconsapevole di aver effettuato tali acquisti.

La 23enne è stata bloccata all'uscita dalla gioielleria, mentre il compagno 35enne è stato fermato sul porto di Capri mentre si apprestava a lasciare l'isola.

I due nascondevano i gioielli acquistati in maniera truffaldina: cinque rolex, orecchini, anelli e un bracciale. Il gestore della carta ha contattato il negoziante bloccando l'avvenuto pagamento, dopo essersi accorto che era stata clonata. Per la coppia di turisti inglesi è scattata una denuncia a piede libero per truffa.