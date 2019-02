Rapinano furgone portavalori: rubate casse di sigarette per un valore di 100mila euro

Avevano appena messo a segno una rapina nei confronti di un furgone portavalori, ma sono stati subito bloccati dagli agenti della sezione antirapina della Squadra Mobile partenopea. Un 53enne ed un 52enne di Casavatore e due napoletani di 50 e 59 anni, sono i quattro pregiudicati per i quali si sono aperte le porte del carcere di Poggioreale.

Il gruppo criminale, dopo essersi riunito in un deposito di Arzano, a bordo di un’auto rubata e di un furgone, ha consumato la rapina, asportando numerosissime casse di sigarette dei Monopoli di Stato, per un valore di oltre 100.000 euro.

I rapinatori sono stati immediatamente accerchiati e catturati dagli agenti della sezione antirapina, che alle prime luci dell’alba ne hanno seguito i movimenti per poi coglierli in flagranza di reato. Numerose le rapine consumate in questo capoluogo e provincia in danno di furgoni che trasportano tabacchi e valori bollati ad opera dei gruppi organizzati e con l’uso di armi da fuoco e da guerra: le attività di indagine sono ora finalizzate ad accertare se tali rapine, caratterizzate dallo stesso modus operandi, siano riconducibili agli stessi soggetti. I quattro al momento dovranno rispondere di rapina pluriaggravata.