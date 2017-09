Rapina nella notte, accoltellato il titolare dell'osteria "Totò Eduardo e Pasta e Fagioli"

Nella notte tra sabato e domenica, intorno all'1.30 del mattino, Francesco Bianchini, titolare della storica osteria del corso Vittorio Emanuele, "Totò, Eduardo e Pasta e Fagioli", stava rientrando nella propria abitazione situata in via Stella, quando è stato avvicinato da una banda di rapinatori, che voleva sottrargli l'incasso della giornata di lavoro. "Avevo chiuso da poco l'osteria, stavo andando a casa per il meritato riposo di fine giornata. Ho aperto il garage di casa per parcheggiare il motorino e mi sono trovato davanti una persona che mi ha puntato contro una pistola, chiedendomi l'incasso della giornata di lavoro. Al mio rifiuto, ne è nata una colluttazione. Poco dopo è arrivato il complice, che è entrato anch'egli nel garage e mi ha dato due coltellate alla gamba e al polpaccio. Per fortuna le urla di mia moglie li hanno messi in fuga. Mi hanno lasciato a terra sanguinante e non sono riusciti a portarmi via l'incasso", racconta a NapoliToday Francesco Bianchini, ancora scosso per l'accaduto, ma regolarmente al lavoro, a poche ore dalla rapina subita.

L'APPELLO

"Aiutiamoci a combatterli, è l'unica cosa che mi sento di dire. Facendo come me, reagendo, possiamo sconfiggerli. Non sono più forti di noi", conclude Bianchini.