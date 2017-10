Rapinano farmacia in via Piave. Le immagini del colpo

Non è servita la disperata fuga in sella a uno scooter per i due giovani di 21 anni, un uomo e una donna, protagonisti di una rapina ai danni di una farmacia di via Piave. Dopo 20 minuti, infatti, sono stati raggiunti e arrestati dagli agenti del commissariato Posillipo.

I due hanno fatto irruzione all'interno dell'esercizio con passamontagna e armati di pistola. Dopo aver preso l'incasso sono fuggiti, insieme a un terzo uomo, con uno scooter Aprilia in direzione corso Europa. La polizia ha intercettato i malviventi all'altezza di via Caravaggio e l'inseguimento è durato fino a viale Traiano. fuggiti a bordo di uno scooter Aprilia, in direzione Corso Europa.

Prontamente i poliziotti hanno intercettato lo scooter e ne è nato un inseguimento lungo Via Caravaggio, protrattosi sino a Viale Traiano. Il terzo criminale è scesodallo scooter fuggendo a piedi. Gli altri due, sono stati bloccati e arrestati. Sotto la sella dello scooter, rinvenuto l’incasso rapinato nella farmacia. La donna era stata arrestata il 19 giugno scorso per associazione di tipo mafioso. L'uomo, invece, era stato fermato a marzo per il reato di ricettazione e possesso di grimaldelli. I poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato una pistola calibro 8, risultata a salve.