Rapina a mano armata in farmacia: paura a Spaccanapoli

Pomeriggio di terrore al centro storico. Una rapina a mano armata è stata messa a segno all'interno di una farmacia a via Benedetto Croce. I fatti sono accaduti oggi all'ombra del campanile di Santa Chiara. Non è ancora chiara la dinamica del raid ma uomini armati sarebbero entrati nell'esercizio commerciale a caccia dell'incasso nonostante non fosse ancora calato il sole. Ulteriori dettagli rispetto all'attacco armato potranno arrivare dai filmati delle telecamere di sorveglianza della zona. Le forze dell'ordine sono sulle tracce dei rapinatori mentre i commercianti della zona sono piombati nel panico.

"Rapina a mano armata all’interno della farmacia distante pochi metri dal mio Bar. Tutto questo è successo nel pomeriggio, purtroppo io ero a casa. Fatto gravissimo che non si sentiva da tempo. Molti commercianti, compreso il sottoscritto, posseggono telecamere a circuito chiuso e vi è anche una telecamera all’incrocio di B.Croce con San Sebastiano, che so per certo è gestita dalla Centrale della Polizia Municipale. Si usino subito quei filmati per le indagini. Solidarizzo con la Dottoressa Emilia Carraturo e tutto il personale, non sentitevi soli", denuncia Pino De Stadio, commerciante è consigliere comunale.