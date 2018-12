Rapina in una farmacia di Mugnano, i carabinieri fermano il sospettato

I carabinieri della stazione di Mugnano hanno sottoposto a fermo di Polizia Giudiziaria per rapina un 34enne del luogo già noto alle forze dell'ordine. Dopo indagini, i militari dell’arma lo ritengono responsabile della rapina a una farmacia del luogo consumata insieme a un complice in via d’individuazione. Col volto parzialmente coperto e armato di pistola aveva fatto irruzione insieme al complice nella farmacia e si era fatto consegnare la somma contante di 350 euro.

Quando i carabinieri hanno comunque trovato l'auto utilizzata per la fuga, questa aveva ancora la targa parzialmente coperta con nastro adesivo. Perquisita la casa del 34enne, i militari hanno trovato e sequestrato una pistola giocattolo privata del tappo rosso e gli indumenti usati nel corso della rapina. Il suo fermo è stato convalidato dall'Autorità Giudiziaria.