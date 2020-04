Usa la mascherina chirurgica per fare una rapina in farmacia: arrestato

Travisato con una mascherina chirurgica e armato di coltello ha minacciato la titolare di una farmacia per farsi consegnare 600 euro, l'incasso raccolto in mattinata. Rintracciato grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza, il rapinatore è stato bloccato dai militari e trovato in possesso di parte della refurtiva. Il 43enne - già sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria - ha ammesso il suo coinvolgimento nella rapina ed è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.

