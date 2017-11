Paura in una farmacia di Giugliano, di via Palumbo, per l'irruzione di due banditi, poco prima delle 20.00. I malviventi, armati di pistola, hanno portato via l'incasso della farmacia per poi fuggire via, davanti agli occhi terrorizzati dei clienti e dei dipendenti.

Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania.