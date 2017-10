Rapina in una farmacia al Corso Vittorio Emanuele: ferito il farmacista

Ancora una rapina ai danni di una farmacia napoletana, la terza in pochi giorni, è stata messa a segno nel tardo pomeriggio di domenica in Corso Vittorio Emanuele.

Un uomo armato ha fatto irruzione all'interno del locale, colpendo col calcio della pistola e ferendo il farmacista, in quel momento dietro al bancone, pur non avendo opposto resistenza.

A denunciare l'episodio è Federfarma Napoli: "Dopo le rapine subite dalla farmacia Minucci di via Piave e Leone a Santa Maria a Cubito, purtroppo stasera registriamo, oltre la rapina, l’aggressione al collega Lamberti colpito col calcio della pistola, pur non avendo opposto alcuna resistenza. Pur ringraziando Prefetto e Forze dell’Ordine per l’impegno profuso - commenta Michele Di Iorio, presidente di Federfarma Napoli - siamo allarmati dalla recrudescenza della microcriminalità che incide sulla serenità dei colleghi, soprattutto nel garantire il servizio domenicale e notturno".