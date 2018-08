Fratellini rapinatori: il colpo alla farmacia è un flop. Il 18enne si fa male alla testa

I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata e della stazione di Boscoreale hanno dato esecuzione a un’ordinanza emessa dal Tribunale per i minorenni di Napoli per il reato di rapina tentata. Applicata la custodia cautelare in istituto di pena minorile a due fratelli di Torre Annunziata di 15 e 18 anni entrambi già noti alle forze dell'ordine.

I due si trovavano già a Nisida per due rapine commesse a Terzigno, il provvedimento notificato è relativo invece a una rapina tentata a Boscoreale il 22 giugno. Arrivati in sella a un motorino nero senza targa e con i volti coperti da caschi integrali, volevano mettere a segno un colpo in una farmacia di via Settetermini ma non ci riuscirono perché la porta poteva essere aperta solo dall’interno e il farmacista, scorgendo una sagoma con volto coperto e cattive intenzioni sufficientemente visibili, non aprì. Il fratello maggiore quindi provò ad entrare ma rimediò solo una testata contro la porta perché era convinto si sarebbe aperta.