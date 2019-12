Tenta rapina a una farmacia bolognese, arrestato napoletano pluripregiudicato

Un napoletano di 49 anni, G.C., è stato arrestato a Casalecchio di Reno (Bologna) per tentata rapina e ricettazione di armi. Con lui i carabinieri hanno arrestato anche un palermitano 55enne, S.B.. I due stavano per entrare in una farmacia di Casalecchio, incappucciati e armati di pistola. Poco prima, però, i residenti della zona avevano notato movimenti sospetti e informato i carabinieri. Nella serata del 7 dicembre i due hanno tentato il colpo, ma sono stati immediatamente fermati dai militari. Il napoletano era già stato arrestato sette volte.

In farmacia nessuno si è accorto dell'imminente rapina. La pistola aveva il caricatore pieno.