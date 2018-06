Tenta di rapinare extracomunitario: arrestato 20enne

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno arrestato un 20enne di Pagani, per il reato di tentata rapina.

I poliziotti, su segnalazione della Centrale Operativa poco dopo le 16.00 di ieri, hanno bloccato in Via Orticello a Loreto il giovane 20enne, che corrispondeva alle descrizioni dell’uomo che poco prima aveva tentato di rapinare un cittadino dello Sri Lanka in Via Enrico Cosenz.

I poliziotti, hanno accertato che il giovane, incrociando la sua vittima, aveva portato una mano alla cintola dei pantaloni e facendo intendere di essere armato aveva tentato di rapinarlo. La vittima alla richiesta dell’uomo, aveva iniziato a urlare e a scappare in direzione opposta.

Un testimone, notata la scena, aveva prontamente allertato il 113. Il rapinatore è stato riconosciuto dalla vittima e dal testimone e condotto dalla Polizia presso il carcere di Poggioreale.