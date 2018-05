Prima lo aggrediscono, poi gli prendono soldi e cellulare: arrestato uno dei rapinatori

La polizia ha ieri arrestato un 23enne del Gambia per rapina aggravata, avvenuta nei pressi di via Duomo, tra via Settembrini e via Foria.

Durante un controllo della zona, una pattuglia ha notato due persone che litigavano animatamente. Gli agenti sono quindi intervenuti per placare gli animi, e hanno visto che uno dei due giovani tentava di darsi alla fuga mentre l'altro, in francese, ha provato loro a spiegare di esser stato rapinato dalla persona in fuga di un cellulare e 50 euro.

Gli agenti lo hanno inseguito e fermato: 23 anni, del Gambia, aveva addosso quanto appena rubato.

I poliziotti hanno accertato che la vittima era stata aggredita da due extracomunitari che, dopo averlo bloccato e preso a calci e pugni, l'avevano derubato. Uno degli aggressori si era già dileguato prima dell'arrivo degli agenti. Mentre il bottino è stato restituito alla vittima, il 23enne è stato arrestato e condotto nel carcere di Poggioreale.