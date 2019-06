Tentano di rapinare passante: fermati due extracomunitari

Due algerini di 26 e 22 anni, già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e sottoposti all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, sono stati tratti in arresto per tentata rapina dai carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli.

Poco prima di mezzanotte hanno adocchiato un 26enne di Casoria che stava percorrendo a piedi via Colletta poi lo hanno avvicinato e minacciato con un coltello per impossessarsi del portafogli.

Li hanno però notati i militari, che li hanno inseguiti e bloccati. I due sono stati perquisiti e trovati in possesso del telefono cellulare rubato a una ragazza il 22 maggio. I carabinieri l’hanno contattata e le hanno restituito lo smartphone. Gli arrestati sono stati condotti in caserma e, dopo le formalità, tradotti in carcere.