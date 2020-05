Ercolano, fa irruzione con un paio di forbici in un negozio e tenta rapina

Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in piazza Nenni ad Ercolano poiché un utente aveva segnalato al 113 una rapina ad un negozio da parte di una persona armata di forbici.

Gli agenti hanno immediatamente notato un uomo salire uno scooter. Il rapinatore si è dato alla fuga cercando di seminare la polizia ma poco dopo è stato bloccato. Le forbici le aveva lasciate nel negozio: avevano una lama di 22 centimetri che il rapinatore aveva puntato contro il titolare dell'esercizio commerciale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

S.C., 25enne di Massa di Somma con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentata rapina aggravata, porto abusivo di armi, lesioni personali e percosse; inoltre, è stato sanzionato per guida senza patente poiché mai conseguita e per aver violato le norme finalizzate a contenere il contagio da Covid19.