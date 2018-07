Furti e rapine ai piedi della chiesa: arresti a Napoli e provincia

Nemmeno i luoghi sacri possono fermare ladri e rapinatori. La conferma è arrivata a distanza di poche ore con una rapina ed un furto commessi a Napoli e Torre del Greco. Il protagonista del primo colpo è stato un 43enne che intorno alle due di stanotte ha rapinato il cellulare ad una donna sul sagrato del Duomo di Napoli. Armato di una pistola-giocattolo, le ha portato via il cellulare per poi rifarsi vivo per proporle il cosiddetto “cavallo di ritorno” a via Foria. Per sua sfortuna erano già pronti i poliziotti che gli hanno stretto le manette ai polsi. Il 43enne è di origini liberiane ed è stato portato in carcere a Poggioreale.

A Torre del Greco, invece, cinque giovanissimi, tra i 14 ed i 17 anni hanno provato a rubare nella parrocchia di via Madonna del Principio. I minorenni sono stati beccati mentre, armati di torce, provavano a portare via i monili d'oro e corallo sulla statua della Madonna delle Grazie. I cinque sono stati arrestati e portati nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.