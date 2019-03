Rapinò due volte la stessa paninoteca: 31enne in manette

Era diventata il suo “obiettivo” preferito. Per ben due volte aveva rapinato la stessa paninoteca a distanza di meno di due settimane. Da questa mattina è finito in manette un 31enne del parco Penniniello a Torre Annunziata. L'accusa è di rapina aggravata per l'uomo già noto alle forze dell'ordine. A stringergli le manette ai polsi sono stati i carabinieri oplontini. A inchiodarlo sono state le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona unite ad alcune testimonianze di persone del posto.

Le rapine

Il 31enne entrò in azione la prima volta lo scorso 4 febbraio a via Vittorio Veneto. L'uomo, armato di pistola, entrò nell'esercizio commerciale e si fece consegnare l'incasso di circa 150 euro per poi darsi alla fuga a bordo del suo scooter. La stessa dinamica venne utilizzata lo scorso 15 febbraio quando però il bottino fu più magro, di soli 40 euro. I due raid gli sono valsi il carcere a partire da questa mattina.