Provano a rapinare due donne: arrestati durante la fuga

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, coadiuvati dal commissariato San Giovanni, hanno arrestato tre uomini e una donna, già noti alle forze dell’ordine, per tentata rapina e lesioni in concorso. I poliziotti, nel percorrere via Volpicella, hanno notato due donne che poco prima erano state aggredite e ferite da un uomo che aveva tentato di rapinarle. Le vittime, dopo aver descritto l’aggressore e l’auto con cui si era allontanato, hanno riferito che con l’uomo c'erano altre tre persone.

Gli agenti hanno immediatamente attivato le ricerche e dopo pochi minuti, a via Grimaldi, hanno intercettato l’auto descritta che, alla vista delle volanti, ha provato a guadagnare la fuga. I quattro sono stati bloccati e arrestati poco prima della rampa di immissione in autostrada.