Rapinato con il trucco del tamponamento sulla Domitiana

Un uomo è stato rapinato, mentre percorreva il tratto della Domitiana tra Pozzuoli e Lago Patria. Un automobilista, a bordo di una Peugeot grigia ha tamponato la vettura del malcapitato. Quest'ultimo, una volta sceso dalla sua automobile è stato rapinato dal malvivente, che gli ha sottratto il portafogli.

A raccontare l'accaduto sulla pagina Facebook "Sei di Pozzuoli se", è la stessa vittima del raggiro: " Verso le 20:30 di stasera mi hanno fatto una rapina sull Ss7qtr tratto Pozzuoli-Lago Patria... Il trucco è tamponarvi per farvi accostare.. State attenti che se non vi fermate vi taglia la strada e vi obbliga ad accostare. È un uomo sulla cinquantina di corporatura grassa..la macchina una Peugeot di colore grigio ..C'è bisogno di più controlli su quel tratto perché ripeto "ENNESIMA" in meno di 2 mesi. E le vittime sono maggior mente le donne. Ora è toccate a me domani a qualcun’altro. Fate girare".