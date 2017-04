Insieme a due complici rapinò un distributore: 46enne arrestato

I carabinieri della stazione di Volla hanno tratto in arresto a San Pietro a Patierno un 46enne con precedenti. L’uomo, raggiunto da ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia partenopea, è ritenuto il terzo autore di una rapina perpetrata il 26 marzo dello scorso anno a un distributore di carburanti di Volla.

In quella circostanza tre malviventi armati di pistola avevano fatto irruzione nel distributore asserendo di essere emissari “del rione” e che a Volla “comandavano loro”, evocando dunque l’appartenenza al clan operante nell’area orientale ed esortando il proprietario “a fare il bravo” ovvero a non opporre resistenza e a consegnare i 3mila euro in cassa.

I suoi complici furono individuati e fermati il 1° giugno. L’arrestato è ora nel carcere di Poggioreale.