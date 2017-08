Assalto al distributore di benzina: due i malviventi a volto coperto

Rapinatori in azione in un distributore di benzina in via S. Nullo, a pochi passi dall'uscita della Domiziana.

Erano in due i malviventi armati che, in sella a un ciclomotore di grossa cilindrata, hanno rapinato gli addetti alla vendita del carburante e i dipendenti del punto di ristoro e tabaccheria a ridosso del distributore di Giugliano.

I banditi hanno agito a volto coperto. Il bottino, che comprende denaro e alcune stecche di sigarette, non è stato ancora quantificato.