Rapina pizzeria di Diego Vitagliano: "Ennesimo furto. Fate passare la voglia"

"Stanotte l'ennesimo furto alla pizzeria di Bagnoli. Sinceramente, fate passare proprio la voglia". E' il post pubblicato su Facebook dal noto pizzaiolo Diego Vitagliano sull'ennesima rapina subita nei suoi locali.

"Ci sentiamo abbandonati, Istituzioni assenti”, denuncia Vitagliano sull’intrusione di malviventi nel locale che hanno portando via la cassa. “Dal mese di agosto siamo alla terza rapina, le ultime due nel giro di cinquanta giorni l’una dall’altra per un danno di decine di migliaia di euro. Sono stanco, ho denunciato, ho chiesto aiuto ma dalle Istituzioni solo silenzi. Mai un colpevole, mai nessuno ha pagato per i danni che ho subito. Via Nuova Agnano è la strada della Movida, ma non ci sono controlli è lasciata allo sbando. Spero in una Napoli migliore, ho in progetto di aprire una terza pizzeria ma in queste condizioni perdo ogni entusiasmo”, conclude nel suo sfogo Diego Vitagliano, nel corso di un video pubblicato con Francesco Emilio Borrelli.

RAPINA FUORIGROTTA

Diego Vitagliano aveva già subito una rapina anche il 30 agosto 2018 nella pizzeria di via Diocleziano. I rapinatori avevano fatto irruzione puntando la pistola contro Vitagliano.