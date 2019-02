Rapina nel noto bar di Pompei, la delusione dei titolari: "Sono soldi sudati"

Il video del circuito di videosorveglianza l'ha immortalato: si tratta di un ladro che durante la notte, alle 4, ha spaccato un vetro antisfondamento del bar Delirum, al centro di Pompei, danneggiando la porta. Dopo essersi introdotto nel locale l'uomo ha rubato il fondo cassa e dei contanti lasciati sotto il vano cassa, che sarebbero serviti per il pagamento di fornitori per il giorno seguente. Il ladro ha portato via della merce: "Dobbiamo ancora quantificare l'ammontare dei danni, ma sono comunque elevati", spiegano a NapoliToday i titolari.

Il ladro ha anche rotto altri finestroni tentando di entrare. "In questi giorni Pompei è assalita da furti. Noi ci auguriamo che condividendo riusciremo a dare un nome a questa persone, e ci auguriamo che sia la giustizia a dargli il posto che merita". La denuncia è stata formalizzata ai carabinieri, e i militari sono già in possesso del materiale video. "Nulla giustifica la privazione dell'altrui libertà. Noi la mattina ci alziamo e andiamo a lavorare. Ora speriamo che i carabinieri riescano quanto prima a catturare questa gentaglia e ristabilire tranquillità e pace", concludono i titolari.