Arrestati i rapinatori di Decibel Bellini. Lo speaker del San Paolo ringrazia i poliziotti

Sono stati arrestati i rapinatori che, la scorsa estate, bloccarono e terrorizzarono Daniele Decibel Bellini, speaker del San Paolo, mentre era con la famiglia. Bellini era in compagnia della moglie e dei loro figli piccoli: i rapinatori lo fermarono, puntandogli la pistola contro, e lo costrinsero a consegnare telefoni, carte di credito e un orologio di valore.

La disavventura di Daniele Decibel Bellini

A distanza di 6 mesi circa sono arrivati gli arresti. Ne dà notizia il diretto interessato, che si è recato al commissariato con i figli per ringraziare i poliziotti che hanno seguito il caso: "Quando in un attimo quattro, cinque banditi armati ti circondano non sai cosa fare.

Pensi sia la scena di un film. Speri che non ti sparino ma, è strano da dire, non pensi a te in quel momento pensi solo che non sparino per sbaglio ai bambini o a Vale", scrive Decibel Bellini.

"La rapina che ci hanno fatto a giugno scorso è una di quelle cose che non auguro a nessuno. La notte di tanto in tanto mi tornano in mente quelle scene. .Non mi hanno rubato niente di valore ma mi hanno rubato la tranquillità, la fiducia nel prossimo, il pensiero che nel mondo ci sono persone cattive pronte a puntare la pistola ad una mamma con in braccio i suoi bambini solo per un iphone. Sin dal primo istante la Polizia Di Stato mi è stata vicina e grazie alla loro professionalità e al loro lavoro, ieri hanno catturato due di quel gruppo di banditi. Ringrazio gli uomini e le donne del Commissariato Posillipo che, senza sosta, hanno dato la caccia a questi malfattori. Denunciate sempre e collaborate con le forze dell’ordine, il male non vincerà", conclude Daniele Bellini.