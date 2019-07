Rapina in trasferta, arrestato un altro napoletano

È napoletano e ha 73 anni il secondo malvivente finito in manette per la rapina messa a segno lo scorso 28 marzo ai danni di un'agenzia della banca Credem di Firenze. L'uomo è stato bloccato la notte scorsa in un bar di Riccione in esecuzione di un'ordinanza di custodia in carcere firmata dal gip per pericolo di reiterazione del reato. Il complice un 52enne anche lui napoletano, fu fermato dalla polizia a Napoli il giorno dopo la rapina.

In quell'occasione portarono via 30mila euro, 70mila yen e 530 dollari tenendo sotto minaccia di coltello gli impiegati e sottraendo l'arma ad una guardia. I due hanno lasciato dietro di loro diverse tracce, utili agli investigatori. Ad esempio il sopralluogo alla banca a bordo di una fiat 500 ripresa dalle telecamere. Poi cena prenotata a nome di Coppola in una trattoria a Incisa (Firenze) e il pernottamento in un b&b a Bologna. Indizi utili anche dai tabulati telefonici dai quali risultano numerose telefonate tra i due prima della rapina e poi le comunicazioni si sono interrotte.