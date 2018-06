Rapinatori in azione al Rettifilo: i poliziotti li notano li arrestano

Nella notte tra lunedì e martedì gli agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Prevenzione generale della Questura di Napoli hanno arrestato N.S., 21enne russo e G.S., 22enne di Somma Vesuviana, entrambi con pregiudizi di Polizia per il reato di tentata rapina in concorso. I poliziotti, passando per Corso Umberto I hanno notato un ragazzo trattenuto da altri 2 ragazzi. Gli agenti hanno accertato che la vittima, mentre passeggiava per Corso Umberto era stata avvicinata da uno dei due rapinatori che le chiedeva 50 centesimi; alla risposta negativa il suo complice gli chiudeva la strada, costringendolo a porsi con le spalle verso la serranda e lo bloccava con la mano minacciandolo se non avesse consegnato il suo portafogli e cellulare.

I due sono stati arrestati, in attesa del rito per direttissima