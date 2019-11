Rapina choc al Corso Garibaldi, commessa scappa gridando aiuto

L’U.O. Tutela Emergenze Sociali e Minori della Polizia Municipale ha tratto in arresto in flagranza di reato un pluripregiudicato ventenne, F.D., per aver commesso una rapina a mano armata all’interno di una tabaccheria del Corso Garibaldi.

L’uomo intorno alle 8 di stamattina a bordo di uno scooter, nascosto da casco e scaldacollo, ha fatto irruzione nell’esercizio impugnando un coltello con una lama di circa 20 cm tentando di impossessarsi dell’incasso. Il titolare, accortosi di quanto stava per avvenire, si è opposto ingaggiando con il rapinatore una furiosa colluttazione nella quale F.D. con chiara volontà omicida lo ha colpito al fianco e al dorso con numerosi fendenti per guadagnarsi la fuga.

La commessa del negozio terrorizzata si è lanciata in strada per chiamare aiuto ed è stata raggiunta da un' autovettura dell’ L’U.O. Tutela Emergenze Sociali e Minori in transito che è immediatamente intervenuta raggiungendo il rapinatore uscito dal negozio che tentava la fuga a bordo del motociclo.

I poliziotti lo hanno placcato e immobilizzato difendendosi dalle aggressioni dell’uomo che ancora impugnava il coltello con il quale ha ferito alle mani uno dei due agenti. Solo la prontezza e l’estremo coraggio dei poliziotti ha consentito dopo non poco di ridurre l’uomo all’immobilità e di trarlo in arresto.

Dalle verifiche avviate nell’immediatezza è emerso che il ragazzo, dipendente da sostanze stupefacenti, è già gravato da numerosi precedenti per reati analoghi e contro la persona pertanto è stato associato alla Casa Circondariale di Napoli Poggioreale a disposizione della Magistratura.

Il tabaccaio vittima della feroce aggressione è stato medicato per le numerose ferite da taglio riportate su fianco, dorso e mano destra riportando diversi punti di sutura e una prognosi di 10 giorni salvo complicazioni.