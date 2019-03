Rapinano una coppia ma loro reagiscono: sparano tre colpi di pistola

Hanno rapinato un noto imprenditore e sua moglie mentre erano a bordo della loro auto ma sono stati inseguiti e arrestati dai carabinieri. Protagonisti due napoletani in trasferta che hanno effettuato il colpo ieri sera a via Stellato a San Prisco, in provincia di Caserta. I due, a bordo di uno scooter, hanno affiancato una Bmw con a bordo la coppia. Hanno prima intimato al guidatore di aprire la porta e consegnargli soldi e preziosi ma hanno ricevuto un rifiuto. Così hanno esploso tre colpi di pistola: uno a terra, un altro verso l'auto e un terzo in aula. Dopo una colluttazione, sono riusciti a farsi consegnare un orologio e la borsa della donna e sono scappati via.

L'arresto

La loro fuga è stata però fermata dai carabinieri della compagnia di Santa Maria Capua Vetere che li hanno inseguiti e bloccati a via Ugo Foscolo. I due sono stati arrestati ma sono riusciti a disfarsi dell'arma utilizzata durante la rapina. Sono entrambi finiti in carcere mentre le due vittime della rapina sono state soccorse e hanno riportato alcune escoriazioni rimediate durante il raid.

