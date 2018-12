Il consigliere comunale Brambilla (M5S) rapinato dopo il consiglio

Il consigliere comunale Matteo Brambilla (Movimento Cinque Stelle) è stato rapinato giovedì scorso, dopo il consiglio comunale. E' lo stesso Brambilla a raccontare la vicenda sui canali social. A Brambilla la polizia ha già restituito la borsa, con documenti e chiavi, ritrovata un'ora dopo la rapina.

"Mi scuso con chi in questi giorni si starà chiedendo come mai non ho risposto ai messaggi, alle chat, alle chiamate. Semplicemente giovedì tornato dal consiglio comunale ho subito una rapina da parte di due simpatici signori. Grazie alla splendida polizia di Chiaiano dopo meno di 1 ora ho riavuto la borsa con i documenti e le chiavi. Non ho riavuto il cellulare e la fede. Per la seconda non ci sono parole per esprimere quello che sento, è come se ogni giorno mi mancasse qualcosa. [...] Sono un poco frastornato ma state sicuri che sarò sempre combattivo e non mi arrenderò. Vi abbraccio tutte e tutti. Volevo di nuovo ringraziare pubblicamente i ragazzi e l'ispettore del commissariato di Chiaiano, ragazzi professionalmente ed umanamente di alto livello, grazie ancora per il supporto che mi avete dato in un momento non facile".