Rapina a colpi di martello in un bar di Agnano: "Sta succedendo di tutto in città"

Nuovo grave episodio di violenza e criminalità a Napoli. Un bar di Agnano è rimasto, infatti, vittima di una rapina a colpi di martello.

A commentare l'accaduto è il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli: "Una caffetteria in via Antiniana è stata oggetto di un raid da parte di un gruppo di malviventi, che hanno messo a segno una rapina da circa diecimila euro. In città sta succedendo di tutto, la situazione è fuori controllo. L’ondata criminale sta investendo ogni angolo".

"Serve una risposta determinata da parte dello Stato. E’ inaccettabile che la malavita agisca in modo così sfacciato. Il ministro degli Interni si sbrighi a inviare i rinforzi che ha promesso. Oramai il tempo degli annunci è scaduto, serve un’azione ferma e severa", conclude Borrelli.