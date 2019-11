Piazza Bellini, turisti olandesi bastonati e rapinati

Gli agenti del Commissariato di Polizia "Decumani" sono intervenuti nella notte in piazza Bellini per la segnalazione di un'aggressione in danno di due turisti olandesi che, dopo essere stati colpiti con un bastone da quattro giovani, erano stati rapinati di 180 euro, un accendino ed un pacchetto di sigarette.

Le vittime, soccorse dai poliziotti, hanno descritto gli aggressori e l'auto utilizzata per la fuga, di cui avevano fotografato la targa.

La vettura è stata successivamente individuata in largo Giusso con a bordo tre uomini, riconosciuti dalle vittime e trovati in possesso del bastone.

I tre, tutti napoletanti di 35, 26 e 25 anni, sono stati arrestati per rapina aggravata e lesioni.