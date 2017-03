Rapina un 30enne minacciandolo con i cocci di una bottiglia: arrestato

Ha cercato di rapinare un uomo minacciandolo con il coccio di una bottiglia. Gli agenti del Commissariato di Polizia Vicaria Mercato hanno arrestato nella zona circostante Piazza Porta Capuana un 26enne del Gambia con l’accusa di tentata rapina e lesioni.

La vittima, un 30enne di origini asiatiche, mentre era in strada in compagnia di alcuni amici, ha notato uno smartphone abbandonato su un muretto. Lo ha preso e chiesto in giro di chi fosse. Alla sua richiesta ha risposto un cittadino gambiano dichiarandosi il proprietario.

Dopo la consegna dello smartphone da parte della vittima, il 26enne ha iniziato a minacciare l'uomo con una bottiglia di vetro, intimandogli di consegnare anche il suo telefono che aveva in tasca. Al suo rifiuto, il cittadino gambiano ha tentato con la forza di prendere lo smartphone dalla tasca del pantalone del 30enne ferendolo ad una mano e al polso con i cocci della bottiglia. Gli agenti, giunti sul posto mentre era in corso la colluttazione, hanno arrestato il 26enne e chiamato il 118 che ha trasportato la vittima in ospedale per le cure del caso.

Il 30enne, processato con rito per direttissima, è stato condannato alla pena di 6 mesi di reclusione, con il beneficio della sospensione, oltre al pagamento delle spese processuali.