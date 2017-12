Circumvesuviana, arrestata banda di rapinatori

I carabinieri di Acerra hanno arrestato un 18enne del luogo, ritenuto responsabile, insieme ad un complice già fermato il 10 novembre, di 2 rapine perpetrate ad ottobre ai danni di 4 giovani nella stazione circum di Acerra. I carabinieri hanno ricostruito il loro modus operandi: arrivavano in scooter e colpivano in stazione oppure nel piazzale esterno. I due minacciavano le vittime puntando loro contro una pistola, e le ripulivano di smartphone e portafogli, per poi fuggire via.