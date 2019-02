Bucavano le gomme per rapinare automobilisti | VIDEO

Il loro era un sistema collaudato. Bucare le gomme dell'automobile di un malcapitato, seguirlo per alcuni chilometri e, lontano da strada trafficate, rubargli la vettura. Sono finiti in manette due uomini del Vasto, di 62 e 32 anni. I carabinieri li hanno arrestati dopo settimane di indagini. Hano scelto come campo d'azione un centro commerciale di Quarto.

Come si evince da questo video, i due si appostavano all'esterno del centro. Individuavata la vittima, lo seguivano fino alla sua vettura, uno a piedi e l'altro con l'automobile. Giunti nei pressi della vittima, i due complici fingevano di parlottare e uno dei due, il più anziano, attendeva il momento giusto per calarsi e bucare le ruote della vettura presa di mira.

Quindi, seguivano la loro preda che, impossibilitata a scappare a causa della ruota bucata, diventava un bersaglio molto facile. I due hanno strattonato l'uomo di 58 anni e lo hanno scaraventato fuori dall'abitacolo. In quel momento, sono arrivati i carabinieri, avvisati da una guardia giurata. I complici sono ai domiciliari per rapina aggravata,