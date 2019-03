Era il terrore della Metro: in manette rapinatore di cellulari

Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale hanno arrestato un 49enne responsabile del reato di rapina impropria in concorso e denunciato per i reati di ricettazione e rifiuto di generalità. Ieri pomeriggio a piazza Garibaldi i poliziotti sono intervenuti nei pressi della stazione della metropolitana dove l’uomo era stato appena bloccato da una guardia giurata.

Le rapine

Il 49enne poco prima aveva rapinato un telefono cellulare custodito nella tasca di un giubbino di un uomo. La vittima aveva provato a reagire ma il rapinatore lo aveva spinto a terra passando nello stesso tempo la refurtiva ad un complice riuscito a far perdere le proprie tracce. Quando gli agenti hanno bloccato il 49enne lo hanno comunque trovato in possesso di un altro telefono cellulare accertando che lo stesso era stato sottratto ad una donna all’interno della stazione della metropolitana di Toledo. In questo caso la vittima era stata prima spinta verso la folla accorgendosi poi nella stazione Dante di non avere più il suo cellulare. I poliziotti hanno restituito lo smartphone alla donna ed hanno arrestato ed accompagnato l’extracomunitario presso il carcere di Poggioreale.